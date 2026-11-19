Президент США Дональд Трамп заявил, что Россия, США и Китай обсудят завершение конфликта на Украине. Об этом американский лидер сказал на трёхсторонней встрече с Владимиром Путиным и Си Цзиньпином.

По словам главы Белого дома, все стороны заинтересованы в прекращении украинского конфликта. Трамп подчеркнул, что этот вопрос станет одной из тем разговора руководителей трёх государств.

Переговоры проходят 19 ноября в китайском Шэньчжэне на полях саммита АТЭС. Впервые за одним столом собрались лидеры России, США и Китая. До начала трёхсторонней встречи Путин и Трамп провели отдельную беседу.

Украинская тема вошла в повестку после нескольких заявлений американской стороны. Изначально представители Вашингтона не планировали обсуждать этот конфликт в присутствии трёх лидеров. Однако позднее Трамп сам включил Украину в перечень вопросов, которые намеревался поднять на переговорах.

Накануне Life.ru писал, что американский президент неожиданно решил обсудить украинский конфликт с Путиным и Си Цзиньпином. Среди других заявленных тем были ядерное разоружение, ситуация вокруг Ирана и международная торговля.

Утром 19 ноября Life.ru также сообщал, что Трамп заявил о стремлении Вашингтона и Пекина содействовать урегулированию конфликта между Россией и Украиной. Тогда глава Белого дома выразил уверенность, что китайский лидер разделяет его позицию.