Президент США Дональд Трамп заявлял, что ему неизвестно о сохраняющихся ограничениях спутниковой связи Starlink на Украине, и обещал изучить ситуацию. Соответствующее заявление американский лидер сделал, отвечая на вопросы журналистов у Белого дома перед вылетом в азиатское турне.

«Я об этом не слышал, но разберусь», — сказал Трамп после вопроса о жалобах Владимира Зеленского на продолжающиеся перебои в работе спутниковой системы.

12 ноября Зеленский вновь сообщил о проблемах с военной спутниковой системой Starshield, созданной на базе технологий Starlink. По его словам, ограничения скорости соединения затрагивают украинские подразделения вдоль линии фронта и осложняют использование беспилотников.

Украинская сторона рассчитывает на восстановление полноценной работы системы. Вопрос о том, кто именно принимал решения об ограничениях, остаётся предметом разногласий между представителями американской администрации и SpaceX.