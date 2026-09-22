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Регион
Опубликовано 22 сентября, 08:21

Трампа призвали поставить Зеленскому ультиматум в вопросе ударов по энергообъектам РФ

Сенатор Карасин: Россия ждёт от Трампа ультиматума Зеленскому по энергообъектам

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Joshua Sukoff

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Joshua Sukoff

В Москве рассчитывают, что Дональд Трамп заставит Владимира Зеленского прекратить атаки на энергообъекты России. Об этом «Газете.ru» заявил глава комитета Совфеда по международным делам Григорий Карасин.

По его мнению, у американского президента достаточно характера и полномочий, чтобы «поставить Зеленского в угол и сказать: „Прекрати“». Сенатор убеждён: ответить на это бывший комик не решится.

Сейчас, как считает Карасин, Трамп действует мягко — уговаривает Зеленского смягчить удары. Такой подход дипломат называет неэффективным.

«Разговор некатегоричный с Зеленским бесполезен», — подчеркнул он.

Карасин предположил, что в случае давления Зеленский обратится к западноевропейским партнёрам, начнёт созывать совещания и просить о чём-то Трампа. Но, по мнению сенатора, у него «не хватит духа» ответить отказом.

«Будем надеяться, что американская администрация наберётся характера и решимости и просто ультимативно заставит Зеленского прекратить эти разбойничьи удары по энергетическим объектам», — заключил дипломат.

The Guardian: Трамп надавит на Зеленского ради отказа от ударов по энергетике РФ
The Guardian: Трамп надавит на Зеленского ради отказа от ударов по энергетике РФ

Ранее Life.ru сообщал, что Зеленский заявил о договорённости встретиться с Трампом в Нью-Йорке. По его словам, стороны согласовали личный контакт после телефонного разговора. Переговоры запланированы 22 сентября на 13:15 по местному времени — 20:15 мск.

Главные решения мировых лидеров, дипломатия и международные переговоры — в разделе «Мировая политика» на Life.ru.

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Дарья Нарыкова
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