Трампа призвали поставить Зеленскому ультиматум в вопросе ударов по энергообъектам РФ

В Москве рассчитывают, что Дональд Трамп заставит Владимира Зеленского прекратить атаки на энергообъекты России. Об этом «Газете.ru» заявил глава комитета Совфеда по международным делам Григорий Карасин.

По его мнению, у американского президента достаточно характера и полномочий, чтобы «поставить Зеленского в угол и сказать: „Прекрати“». Сенатор убеждён: ответить на это бывший комик не решится.

Сейчас, как считает Карасин, Трамп действует мягко — уговаривает Зеленского смягчить удары. Такой подход дипломат называет неэффективным.

«Разговор некатегоричный с Зеленским бесполезен», — подчеркнул он.

Карасин предположил, что в случае давления Зеленский обратится к западноевропейским партнёрам, начнёт созывать совещания и просить о чём-то Трампа. Но, по мнению сенатора, у него «не хватит духа» ответить отказом.

«Будем надеяться, что американская администрация наберётся характера и решимости и просто ультимативно заставит Зеленского прекратить эти разбойничьи удары по энергетическим объектам», — заключил дипломат.