Трампа призвали поставить Зеленскому ультиматум в вопросе ударов по энергообъектам РФ
Сенатор Карасин: Россия ждёт от Трампа ультиматума Зеленскому по энергообъектам
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В Москве рассчитывают, что Дональд Трамп заставит Владимира Зеленского прекратить атаки на энергообъекты России. Об этом «Газете.ru» заявил глава комитета Совфеда по международным делам Григорий Карасин.
По его мнению, у американского президента достаточно характера и полномочий, чтобы «поставить Зеленского в угол и сказать: „Прекрати“». Сенатор убеждён: ответить на это бывший комик не решится.
Сейчас, как считает Карасин, Трамп действует мягко — уговаривает Зеленского смягчить удары. Такой подход дипломат называет неэффективным.
«Разговор некатегоричный с Зеленским бесполезен», — подчеркнул он.
Карасин предположил, что в случае давления Зеленский обратится к западноевропейским партнёрам, начнёт созывать совещания и просить о чём-то Трампа. Но, по мнению сенатора, у него «не хватит духа» ответить отказом.
«Будем надеяться, что американская администрация наберётся характера и решимости и просто ультимативно заставит Зеленского прекратить эти разбойничьи удары по энергетическим объектам», — заключил дипломат.
Ранее Life.ru сообщал, что Зеленский заявил о договорённости встретиться с Трампом в Нью-Йорке. По его словам, стороны согласовали личный контакт после телефонного разговора. Переговоры запланированы 22 сентября на 13:15 по местному времени — 20:15 мск.
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