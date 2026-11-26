Александр Большунов занял лишь 14-е место на старте Кубка России по лыжным гонкам. Десятикилометровую дистанцию классическим стилем трёхкратный олимпийский чемпион преодолел за 24 минуты 32,7 секунды.

От победителя гонки Сергея Ардашева титулованный спортсмен отстал на минуту и 0,4 секунды.

Серебро завоевал Иван Горбунов, уступивший лидеру девять секунд. Тройку призёров замкнул Алексей Червоткин с отставанием в 41,5 секунды.

Первый этап Кубка России проходит в посёлке Вершина Тёи в Хакасии. Соревнования продлятся до 29 ноября.

Ранее Life.ru писал, что Большунов уступил Андрею Мельниченко почти 22 секунды в десятикилометровой «Хибинской гонке» свободным стилем.