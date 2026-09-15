Третьего фигуранта дела о краже ₽116 млн у дочери Фурманова отправили в СИЗО

Суд отправил в СИЗО третьего фигуранта дела о краже имущества более чем на 116 млн рублей из квартиры дочери народного артиста Рудольфа Фурманова на Невском проспекте. Данную информацию передала объединённая пресс-служба судов Санкт-Петербурга.

«Смольнинский районный суд г. Санкт-Петербурга вынес постановление об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении Даяна Акбашева, подозреваемого в совершении преступления, предусмотренного п.б ч.4 ст.158 УК РФ», — говорится в сообщении.

Даяна Акбашева задержали 12 сентября, обвинение ему пока не предъявляли. Сам он просил оставить его под домашним арестом.

По версии следствия, с 9 по 11 сентября подозреваемый действовал вместе с Елизаветой Чачиной, Елизаветой Буяновой и другими людьми. Они воспользовались оставленным ключом и попали в квартиру на Невском проспекте. Оттуда, как считают правоохранители, вынесли ценности как минимум на 116 151 500 рублей.

Напомним, мошенники несколько дней воздействовали на 22-летнюю Елизавету Фурманову. По их указаниям девушка отключила сигнализацию и оставила ключи от квартиры у входа. После этого из жилья исчезли наличные и украшения почти на 150 миллионов рублей. Первую подозреваемую задержали у дома № 7 на улице Асафьева. Ею оказалась 20-летняя приезжая из Московской области. Вторую фигурантку, студентку одного из петербургских вузов, нашли у дома № 6 на улице Вахрушева во Всеволожске. Ранее Смольнинский районный суд Петербурга арестовал Елизавету Бунову и Елизавету Чичину. Обе фигурантки пробудут в СИЗО до 10 ноября. На заседании выяснилось, что сами обвиняемые считают себя жертвами мошенников.