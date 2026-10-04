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Опубликовано 4 октября, 17:47

Третий за день взрыв прогремел в Одессе

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Serhii Yushkov

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Serhii Yushkov

В Одессе прогремел третий за день взрыв. Об этом сообщило украинское издание «Общественное».

Подробностей произошедшего пока нет. Информация о возможных повреждениях, пострадавших и месте взрыва также не приводится.

Ещё одно судно с военным грузом для ВСУ настиг удар по пути в Одессу
Ещё одно судно с военным грузом для ВСУ настиг удар по пути в Одессу

Ранее в воскресенье Life.ru сообщал ещё об одном взрыве в Одессе. В тот момент в Одесском районе действовала воздушная тревога, однако причины произошедшего также оставались неизвестными.

В тот же день Минобороны РФ заявило о поражении двух сухогрузов в северо-западной части Чёрного моря. По данным ведомства, суда направлялись в порт Одессы с военными грузами.

Больше новостей о чрезвычайных ситуациях — в разделе «Происшествия» на Life.ru.

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Милена Скрипальщикова
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