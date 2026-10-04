Третий за день взрыв прогремел в Одессе
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В Одессе прогремел третий за день взрыв. Об этом сообщило украинское издание «Общественное».
Подробностей произошедшего пока нет. Информация о возможных повреждениях, пострадавших и месте взрыва также не приводится.
Ранее в воскресенье Life.ru сообщал ещё об одном взрыве в Одессе. В тот момент в Одесском районе действовала воздушная тревога, однако причины произошедшего также оставались неизвестными.
В тот же день Минобороны РФ заявило о поражении двух сухогрузов в северо-западной части Чёрного моря. По данным ведомства, суда направлялись в порт Одессы с военными грузами.
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