«Тревожные ожидания»: Сексолог раскрыла причины надвигающейся волны импотенции

Страх повторной неудачи во время близости может стимулировать проблемы с эрекцией, даже если сексуальное желание сохраняется, предупредила сексолог и психолог Евгения Арутюнян. По её словам, единичный сбой после усталости или употребления алкоголя ещё не означает эректильную дисфункцию.

Однако после такого эпизода мужчина может начать постоянно проверять себя, задаваясь вопросами «Стоит? Не падает?». Тогда внимание переключается на контроль собственной реакции.

«Тревожные ожидания могут поддерживать трудности. При таком страхе повторения может быть полезна психотерапия, в том числе когнитивно-поведенческая терапия», — пояснила специалист в беседе с «Радио 1».

Отдельно она обратила внимание на потерю интереса не только к сексу, но и к другим занятиям, которые прежде приносили радость. Если подавленность сохраняется большую часть дней в течение двух недель или дольше, лучше обратиться к специалисту по психическому здоровью. Осенью возможны сезонные депрессивные эпизоды.

Ранее россиян предупредили об осеннем обострении проблем с потенцией. Врач связал это с холодом, нехваткой солнечного света и депрессивными состояниями, отметив, что при повторяющихся нарушениях важно обратиться к специалисту.