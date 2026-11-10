Заместителю министра иностранных дел Польши Владиславу Теофилу Бартошевскому предъявили обвинения в присвоении многомиллионных средств и сокрытии имущества от кредиторов. По версии следствия, чиновник использовал доверенные ему деньги для личных нужд и покупки недвижимости, а впоследствии пытался избежать возврата средств. Политику грозит до 10 лет лишения свободы, сообщает польская радиостанция RMF24 со ссылкой на Национальную прокуратуру страны.

Обвинения Бартошевскому предъявили ещё 4 ноября, однако публично о них объявили лишь сегодня. По данным следствия, речь идёт о 1 млн фунтов стерлингов, 405 тысячах евро и почти 6,7 млн злотых. Эти средства были доверены политику для управления польским коллекционером и меценатом Анджеем Чехановецким и фондом Non Omnis Moriar.

Как утверждает прокуратура, часть денег Бартошевский потратил на собственные нужды, а остальные средства направил на приобретение, ремонт и обустройство трёх квартир в Варшаве. Недвижимость оформлялась на компанию, принадлежавшую ему и его супруге.

Позднее квартиры продали, однако, по версии следствия, полученные деньги законным владельцам не вернули.

Второе обвинение касается предполагаемых попыток скрыть имущество от взыскания. Следователи считают, что Бартошевский и его жена предпринимали действия, чтобы не допустить исполнения возможного судебного решения о возврате средств.

В частности, речь идёт о продаже недвижимости и долей в семейной компании, изменении имущественных отношений между супругами и передаче загородного особняка в Хаентах стоимостью около 5 млн злотых несовершеннолетним детям.

Как сообщает польское издание Rzeczpospolita, следствие рассматривает эти действия как возможную попытку лишить кредиторов возможности взыскать задолженность.

Сам Бартошевский обвинения отверг. После допроса он не признал себя виновным и дал краткие объяснения. Его супруга, которой предъявили аналогичные обвинения, также не признала вину.

Арестовывать чиновника прокуратура пока не намерена. Ещё в начале октября Бартошевский добровольно отказался от депутатской неприкосновенности, что позволило следователям предъявить обвинения.

Несмотря на уголовное расследование, политик продолжает занимать пост заместителя главы МИД Польши. Бартошевский также является депутатом Сейма от Польской крестьянской партии. Ранее он неоднократно выступал с резонансными внешнеполитическими заявлениями.

Так, Life.ru сообщал, что Бартошевский предложил Венгрии покинуть Евросоюз и НАТО после критических высказываний премьер-министра Виктора Орбана о политике европейских государств.