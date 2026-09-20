Три титула подряд: Россиянин Симакин выдал победную серию на «Челленджерах»

Российский теннисист Илья Симакин выиграл третий турнир серии «Челленджер» подряд и продолжил лучшую серию в своей карьере. В финале соревнований во вьетнамском Фантхьете 22-летний россиянин оказался сильнее 21-летнего мексиканца Родриго Пачеко Мендеса (269-я ракетка мира).

Матч продолжался 2 часа 14 минут и завершился победой Симакина в трёх сетах — 6:7 (4:7 на тай-брейке), 6:4, 6:3. Россиянин уступил первую партию, однако затем сумел переломить встречу и забрал два следующих сета.

Перед финалом Симакин занимал 177-е место в мировом рейтинге. За победу во Вьетнаме россиянин получит $9,5 тыс. призовых и 50 рейтинговых очков.

Особенно результативным для Симакина стал сентябрь. Сначала он завоевал титул на «Челленджере» в китайском Чжанцзягане, обыграв в финале тайца Касидита Самрея, после чего отправился во Вьетнам и выиграл два турнира подряд в Фантхьете. В первом решающем матче Симакин оказался сильнее француза Артура Вебера. Таким образом, за один месяц россиянин взял сразу три трофея этой серии. Кроме того, в августе Симакин дошёл до финала турнира в Стамбуле, где уступил опытному французу Люке Пую.

Новая победа позволит россиянину заметно улучшить положение в мировой классификации. В следующей версии рейтинга ATP он должен подняться на 151-е место — это станет новым личным рекордом теннисиста.

Всего в профессиональной карьере Симакин выиграл уже четыре турнира серии «Челленджер». Ещё шесть титулов он завоевал на соревнованиях ITF — ступени профессионального тура, на которой многие теннисисты набирают рейтинговые очки перед переходом на более высокий уровень.

Серия ATP Challenger Tour находится непосредственно под основным ATP-туром. Успешные выступления на таких турнирах позволяют теннисистам набирать очки, подниматься в мировом рейтинге и получать возможность чаще попадать в квалификации и основные сетки крупнейших соревнований.

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