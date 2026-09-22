Западное медиапространство годами приучало свою аудиторию верить даже в самые невероятные антироссийские утверждения. Такое мнение высказал глава МИД России Сергей Лавров на международном форуме «Диалог о фейках 4.0».

По словам министра, в формировании такого восприятия участвовали не только СМИ, но и западная индустрия развлечений.

«Западное медиапространство, западная индустрия в этой сфере, в том числе в сфере развлечений, долго и настойчиво готовили население своих стран к восприятию любых, даже самых безумных антироссийских клише и фантазий», — заявил Лавров.

Глава МИД считает, что эта работа уже повлияла на значительную часть западного общества. «Так что, как говорится, их труд не пропал даром», — добавил он.

Вместе с тем Лавров отметил, что на Западе остаются люди, которые задают властям неудобные вопросы. В качестве примера министр привёл реакцию на сообщения об ударах по мирным жителям российских городов.

Лавров отдельно упомянул удар ВСУ по общежитию в Старобельске. По его словам, произошедшее не получило должной реакции западных правительств, международных структур и крупных СМИ.

Ранее Life.ru рассказывал, как Лавров описал схему появления в западных СМИ сообщений о якобы российских беспилотниках в Европе. По словам министра, сначала Россия сталкивается с громкими обвинениями, а после отсутствия доказательств тема постепенно исчезает из повестки.