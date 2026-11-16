Волнение на соревнованиях со временем только усиливается, призналась Александра Трусова после короткой программы на этапе Гран-при ISU в США.

«Я, наоборот, переживаю всё больше и больше», — рассказала спортсменка в интервью Первому каналу.

По словам Трусовой, во время проката ей приходится максимально контролировать каждый элемент. Она ожидала, что постепенно станет увереннее, но пока ощущает обратное.

Своё выступление в США фигуристка не стала называть лучшим в сезоне. Она отметила, что хорошо каталась и в Казахстане, и в Японии. В Китае спортсменка допустила небольшую ошибку на вращении, которую связала с недостаточным контролем.

Трусова оценила свою форму как неплохую и выразила надежду после американского этапа спокойнее продолжить подготовку.

«Я стараюсь, работаю», — подчеркнула фигуристка.

Спортсменка рассказала о волнении во время прокатов в США. Как Трусова выступила на Skate America 2026, сколько набрала баллов и кто выиграл остальные медали — в итоговом разборе Life.ru.

Как писал Life.ru, российская фигуристка Александра Игнатова (Трусова) завоевала серебро на этапе Гран-при ISU в американском Эверетте (штат Вашингтон). По сумме короткой и произвольной программ спортсменка получила 213,90 балла.