Трутнев: С арестованным на Шпицбергене судном «Профессор Молчанов» всё нормально

С арестованным на Шпицбергене российским судном «Профессор Молчанов» всё нормально. Об этом журналистам заявил вице-премьер — полномочный представитель президента РФ в Дальневосточном федеральном округе Юрий Трутнев.

«Всё нормально, никуда оно [судно] не денется, не беспокойтесь», — сказал он в беседе с ТАСС.