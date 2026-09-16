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Опубликовано 16 сентября, 10:41

Трутнев: С арестованным на Шпицбергене судном «Профессор Молчанов» всё нормально

«Профессор Молчанов». Обложка © ТАСС / Сергей Мальгавко

«Профессор Молчанов». Обложка © ТАСС / Сергей Мальгавко

С арестованным на Шпицбергене российским судном «Профессор Молчанов» всё нормально. Об этом журналистам заявил вице-премьер — полномочный представитель президента РФ в Дальневосточном федеральном округе Юрий Трутнев.

«Всё нормально, никуда оно [судно] не денется, не беспокойтесь», — сказал он в беседе с ТАСС.

Задержание «Профессора Молчанова» Норвегией назвали обострением ситуации в Арктике
Задержание «Профессора Молчанова» Норвегией назвали обострением ситуации в Арктике

Напомним, «Профессор Молчанов» был арестован властями Норвегии 2 сентября на Шпицбергене. Причиной было названо решение окружного суда Норд-Тромса и Сеньи по иску украинского «Нафтогаза» о взыскании с РФ около 4,22 миллиарда долларов. Пассажиры, находившиеся на борту судна, вернулись в Россию.

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Матвей Константинов
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