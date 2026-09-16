Трутнев: С арестованным на Шпицбергене судном «Профессор Молчанов» всё нормально
«Профессор Молчанов». Обложка © ТАСС / Сергей Мальгавко
С арестованным на Шпицбергене российским судном «Профессор Молчанов» всё нормально. Об этом журналистам заявил вице-премьер — полномочный представитель президента РФ в Дальневосточном федеральном округе Юрий Трутнев.
«Всё нормально, никуда оно [судно] не денется, не беспокойтесь», — сказал он в беседе с ТАСС.
Напомним, «Профессор Молчанов» был арестован властями Норвегии 2 сентября на Шпицбергене. Причиной было названо решение окружного суда Норд-Тромса и Сеньи по иску украинского «Нафтогаза» о взыскании с РФ около 4,22 миллиарда долларов. Пассажиры, находившиеся на борту судна, вернулись в Россию.
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