Банк России предложил впервые в истории ОСАГО снизить минимальную базовую ставку страховки до символического одного рубля. Нововведение может сделать полисы дешевле для аккуратных водителей, однако одновременно регулятор намерен значительно повысить верхнюю границу тарифов. Об этом сообщается на официальном сайте Центробанка.

Сейчас на автомобилистов с безаварийной историей приходится более 79% продаж годовых полисов ОСАГО. Именно для них изменение тарифного коридора должно создать дополнительные возможности для экономии. При этом один рубль — не конечная стоимость страховки, а минимальная базовая ставка, к которой при расчёте применяются установленные коэффициенты.

Одновременно ЦБ предлагает увеличить максимальный базовый тариф на 20% для обычных автовладельцев и на 35% для легковых автомобилей организаций, такси, грузовиков и автобусов, не занятых регулярными перевозками. Для общественного транспорта, включая троллейбусы, трамваи и рейсовые автобусы, верхнюю границу хотят поднять на 6,6%.

В регуляторе объяснили инициативу подорожанием автозапчастей и увеличением страховых выплат. За девять месяцев 2026 года средняя компенсация по ОСАГО выросла почти на 11% и достигла 128 тысяч рублей. После изменения методики расчёта стоимости ремонта показатель может увеличиться ещё на 10%.

Также Центробанк собирается пересмотреть территориальные коэффициенты. Для обычных автомобилистов их предлагают снизить в 32 городах из 23 регионов, где сокращается убыточность страхования. В то же время в 39 территориях из 12 субъектов коэффициенты могут вырасти. Однако безаварийные водители даже в таких регионах потенциально смогут компенсировать повышение за счёт более низкой базовой ставки.

Для транспорта юридических лиц планируется ввести отдельный территориальный коэффициент. В ЦБ отмечают, что примерно половина аварий с участием корпоративных машин происходит за пределами региона регистрации компании. Новая система должна учитывать эту особенность и смягчить последствия повышения максимального тарифа. Кроме того, для населённых пунктов, присоединяемых к крупным городам с более высоким коэффициентом, предусмотрен трёхлетний переходный период.

Ранее Life.ru рассказывал о планах Центробанка разрешить оформление ОСАГО непосредственно через «Госуслуги». Инициативу уже согласовали правительство, ЦБ и Минцифры. На первом этапе новым способом смогут воспользоваться таксисты и мотоциклисты, которые чаще сталкиваются с отказами страховых компаний. Предполагается, что страховщики не смогут отказывать в заключении договора через государственный портал. Для запуска механизма ещё потребуются законодательные изменения.

Кроме того, Life.ru подробно разбирал новые правила определения стоимости восстановительного ремонта, действующие с 19 сентября. Из справочников Российского союза автостраховщиков начали исключать аналоги деталей, которые дешевле оригинальных запчастей на 70% и более. Изменились и правила учёта расходных материалов, а одноразовые крепления теперь включают в смету полностью при наличии отдельной позиции. Нововведения распространяются на страховые случаи, произошедшие после указанной даты, и не требуют переоформления действующих полисов.