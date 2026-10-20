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Регион
Опубликовано 20 октября, 19:38

Цена нефти Brent упала более чем на 3%

ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT (OpenAI)

ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT (OpenAI)

Мировые цены на нефть резко развернулись после утреннего роста. Во вторник, 20 октября, стоимость североморской марки Brent в ходе торгов упала более чем на 3%, опустившись до 106,24 доллара за баррель. Об этом свидетельствуют данные торговой платформы Investing.

Такой уровень котировки достигли к 17:30 по московскому времени. Однако уже к 18:45 нефть сумела отыграть часть потерь и подорожала примерно до 108,2 доллара за баррель. Несмотря на восстановление, стоимость сырья оставалась более чем на 1% ниже уровня закрытия предыдущей торговой сессии.

Нефть по 140 долларов? Востоковед оценил вероятность нового обострения вокруг Ормуза
Нефть по 140 долларов? Востоковед оценил вероятность нового обострения вокруг Ормуза

Ранее Life.ru сообщал, что вице-премьер России Александр Новак допустил дальнейшее подорожание нефти из-за ограничений судоходства через Ормузский пролив. По его словам, перебои с движением танкеров стали серьёзным потрясением для мировой энергетики. При этом возможности использования стратегических нефтяных резервов для стабилизации рынка практически исчерпаны. Новак предупредил, что даже после восстановления поставок через Ормуз на возвращение мирового рынка к равновесию может уйти до полутора лет.

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Николь Вербер
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