Владельцу будет трудно передать семейное дело детям, пока компания зависит от него, уверена эксперт по управлению бизнесом Ольга Казакова. По её словам, даже при назначенных руководителях важные клиенты по привычке звонят основателю, а сотрудники согласуют с ним финансовые решения.

«Он прекрасно понимает цену ошибки и не всегда уверен, что бизнес сможет эту ошибку благополучно переварить», — отметила эксперт в интервью радио Sputnik.

Сначала стоит выяснить, хотят ли дети руководить компанией. Они могут остаться владельцами и нанять директора. Если же наследник готов возглавить дело, лучше заранее договориться, какие вопросы он будет решать сам. Передавать полномочия стоит постепенно, пока основатель может помочь исправить ошибку, посоветовала специалист.