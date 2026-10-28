Цена самооценки: Как стыд бедности мешает строить нормальную жизнь
Психолог Гусева: Стыд бедности снижает самооценку и мешает пробовать новое
ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT (OpenAI)
Стыд из-за нехватки денег может заставлять человека избегать общения, скрывать трудности и отказываться от новых возможностей, рассказала старший преподаватель кафедры психологии Университета «Синергия» Анна Гусева. По её словам, финансовое положение нередко превращается в мерило собственной ценности.
Человек усваивает общественный стереотип, будто бедность свидетельствует о лени или недостатке способностей, и начинает считать себя недостаточно хорошим. Просить о помощи становится унизительно, а пробовать новое — страшно из-за возможного провала. Такие установки могут передаваться и детям.
Обратная сторона проблемы — вина за достаток, которая мешает радоваться достигнутому и способна подталкивать к саботажу успеха или тратам ради избавления от денег. Начать работу с этими переживаниями эксперт посоветовала с отделения личности от финансового положения, ибо бедность — обстоятельство, а богатство — ресурс.
«Необходимо понять, что деньги не определяют ценность человека. Если эти чувства мешают жить, очень важно обратиться за помощью к специалисту», — подчеркнула психолог в интервью RuNews24.ru.
Ранее психолог предупредила, что высокий заработок может разрушать отношения, если становится способом контроля. По её мнению, финансовое преимущество не должно заменять диалог и умение учитывать желания партнёра.