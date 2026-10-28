Цена самооценки: Как стыд бедности мешает строить нормальную жизнь

Стыд из-за нехватки денег может заставлять человека избегать общения, скрывать трудности и отказываться от новых возможностей, рассказала старший преподаватель кафедры психологии Университета «Синергия» Анна Гусева. По её словам, финансовое положение нередко превращается в мерило собственной ценности.

Человек усваивает общественный стереотип, будто бедность свидетельствует о лени или недостатке способностей, и начинает считать себя недостаточно хорошим. Просить о помощи становится унизительно, а пробовать новое — страшно из-за возможного провала. Такие установки могут передаваться и детям.

Обратная сторона проблемы — вина за достаток, которая мешает радоваться достигнутому и способна подталкивать к саботажу успеха или тратам ради избавления от денег. Начать работу с этими переживаниями эксперт посоветовала с отделения личности от финансового положения, ибо бедность — обстоятельство, а богатство — ресурс.

«Необходимо понять, что деньги не определяют ценность человека. Если эти чувства мешают жить, очень важно обратиться за помощью к специалисту», — подчеркнула психолог в интервью RuNews24.ru.