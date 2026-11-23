Предельные цены на минеральные удобрения в России останутся замороженными на уровне 2022 года до конца мая 2027-го. Федеральная антимонопольная служба согласовала торгово-сбытовые политики крупнейших производителей, закрепив действующие ограничения на внутреннем рынке. Об этом сообщили в пресс-службе ФАС.

Новые условия будут действовать с 1 декабря 2026 года по 31 мая 2027-го. Речь идёт о максимальной стоимости продукции для российских сельхозпроизводителей. При этом фиксируется именно верхний предел цен, а не единая стоимость удобрений для всех покупателей.

Производители добровольно ограничили цены ещё в 2021 году по рекомендациям антимонопольной службы. Последний раз их проиндексировали в сентябре 2022-го. С тех пор стоимость в рамках установленных пределов не пересматривалась, и в 2023–2026 годах новой индексации не проводили.

Для согласования новых торгово-сбытовых политик компании направили необходимые документы в ФАС. Ведомство также подготовило методические рекомендации, включающие формулу расчёта стоимости удобрений. Такой механизм призван сохранить предсказуемые условия закупок для аграриев перед очередным сельскохозяйственным сезоном.

Ранее Life.ru рассказывал о решении правительства ограничить экспорт минеральных удобрений до конца мая 2027 года. С 1 декабря общий объём экспортной квоты составит более 18,8 миллиона тонн против прежних 20 миллионов. Из них свыше 11,3 миллиона тонн приходится на азотные удобрения, ещё более 7,5 миллиона — на сложные. Ограничения призваны обеспечить внутренний рынок необходимыми объёмами продукции перед весенними полевыми работами.

Кроме того, 19 ноября Владимир Путин заверил страны Азиатско-Тихоокеанского региона в надёжности поставок российских энергоресурсов, зерна и удобрений. На саммите АТЭС президент подчеркнул, что экспорт отечественной продукции играет важную роль в обеспечении продовольственной и энергетической безопасности партнёров. Москва, по его словам, намерена выполнять взятые на себя обязательства.