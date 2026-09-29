ЦИК зарегистрировал депутатов Госдумы, избранных по партийным спискам

Центральная избирательная комиссия зарегистрировала депутатов Государственной думы девятого созыва, избранных по федеральным партийным спискам. Соответствующее постановление члены ЦИК приняли единогласно.

«Проектом постановления предлагается зарегистрировать депутатов Государственной думы Федерального собрания РФ девятого созыва», — заявил заместитель председателя ЦИК Николай Булаев.

К постановлению приложен полный список зарегистрированных парламентариев. Всего половина состава Госдумы — 225 депутатов — избирается по федеральным партийным спискам, ещё 225 мандатов распределяются по одномандатным округам.

Ранее Life.ru сообщал, что ЦИК официально утвердил итоги выборов в Госдуму девятого созыва. По окончательным данным, «Единая Россия» получила 349 из 450 мандатов, КПРФ — 37, ЛДПР — 23, «Новые люди» — 19, «Справедливая Россия» — 17. Ещё одно место получила «Родина», четыре — самовыдвиженцы.