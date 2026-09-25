Цыганки открыли охоту на одиноких безработных россиян ради денег

В Екатеринбурге активизировалась схема, при которой одиноких и социально уязвимых мужчин убеждают заключить контракт с Минобороны, а перед отправкой на службу — вступить в брак. Ключевую роль в этой схеме играют лица, похожие на цыган. Об этом пишет издание E1.RU.

Потенциальных жертв ищут среди безработных, бездомных и людей с зависимостями. Мужчинам якобы обещают, что они не попадут на штурмовые задачи, после чего уговаривают жениться на участницах схемы и передать им доступ к банковским картам. Организаторы рассчитывают сразу на несколько источников дохода: выплаты за заключение контракта, вознаграждение за вербовку и деньги, положенные семье в случае гибели военнослужащего. По его словам, одна женщина может таким образом вступать в брак несколько раз за год.

Полиция Екатеринбурга публично эту конкретную схему пока не комментировала. Однако ранее в городе задержали троих жителей Омска, которых подозревают в хищении денег у участников СВО. По версии следствия, они убеждали мужчин оформлять доверенности и получали доступ к их счетам.

В одном из эпизодов женщина пришла в банк за 2,5 млн рублей со счёта военнослужащего, назвавшись его гражданской женой. Сотрудники банка заподозрили неладное и вызвали полицию. Следователи также установили ещё одного потерпевшего, у которого по похожей схеме похитили 2,7 млн рублей. По всем известным эпизодам возбуждено уголовное дело о мошенничестве в особо крупном размере.

Ранее Life.ru писал о схожей схеме в Ачинске, где 42-летнего мужчину заподозрили в организации фиктивных браков между участниками СВО и местными женщинами. По версии следствия, после отправки военнослужащих к месту службы фигурант забирал банковские карты, на которые поступали выплаты, и присваивал деньги.