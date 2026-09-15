Ту-95МС пять часов летали над Баренцевым и Норвежским морями
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Стратегические ракетоносцы Ту-95МС Воздушно-космических сил России выполнили пятичасовой плановый полёт над нейтральными водами Баренцева и Норвежского морей. Об этом сообщили в Минобороны РФ.
«Стратегические ракетоносцы Ту-95МС дальней авиации ВКС России выполнили плановый полёт в воздушном пространстве над нейтральными водами Баренцева и Норвежского морей. Продолжительность полёта составила около пяти часов», — рассказали в ведомстве.
Истребительное сопровождение ракетоносцев обеспечивали экипажи Су-33 Военно-морского флота России.
На отдельных участках маршрута Ту-95МС также сопровождали истребители иностранных государств.
Экипажи дальней авиации регулярно выполняют подобные полёты над нейтральными водами Арктики, Северной Атлантики и других регионов.
Ранее Life.ru рассказывал о другом полёте Ту-95МС над теми же акваториями: в апреле 2026 года российские ракетоносцы провели в воздухе более семи часов и отработали дозаправку.
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