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Опубликовано 15 сентября, 11:57

Ту-95МС пять часов летали над Баренцевым и Норвежским морями

ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT (OpenAI)

ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT (OpenAI)

Стратегические ракетоносцы Ту-95МС Воздушно-космических сил России выполнили пятичасовой плановый полёт над нейтральными водами Баренцева и Норвежского морей. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

«Стратегические ракетоносцы Ту-95МС дальней авиации ВКС России выполнили плановый полёт в воздушном пространстве над нейтральными водами Баренцева и Норвежского морей. Продолжительность полёта составила около пяти часов», — рассказали в ведомстве.

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Истребительное сопровождение ракетоносцев обеспечивали экипажи Су-33 Военно-морского флота России.

На отдельных участках маршрута Ту-95МС также сопровождали истребители иностранных государств.

Экипажи дальней авиации регулярно выполняют подобные полёты над нейтральными водами Арктики, Северной Атлантики и других регионов.

Ранее Life.ru рассказывал о другом полёте Ту-95МС над теми же акваториями: в апреле 2026 года российские ракетоносцы провели в воздухе более семи часов и отработали дозаправку.

Минобороны: Ракетоносцы Ту-95 совершили плановый полёт над Чукотским морем
Минобороны: Ракетоносцы Ту-95 совершили плановый полёт над Чукотским морем

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Марина Фещенко
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