«Турецкая Мамдани»: 45-летняя Элиф Эральп приблизилась к посту мэра Берлина

45-летняя юрист Элиф Эральп может возглавить Берлин после исторической победы «Левой партии» на выборах в Палату представителей столицы Германии. По официальным предварительным итогам голосования 20 сентября Die Linke получила 25,7% голосов и впервые стала сильнейшей партией на выборах в городской парламент.

Второе место занял ХДС, получивший 18,8%, третье — «Альтернатива для Германии» с 16,3%. «Зелёные» набрали 14,3%, а СДПГ — 12,1%. Результат «Левой партии» оказался более чем вдвое выше её показателя на выборах 2023 года — тогда она получила 12,2%.

Эральп была главным кандидатом партии на должность правящего бургомистра Берлина. После объявления результатов она заявила, что рассчитывает возглавить городское правительство.

«В нашем городе любовь и справедливость победили ненависть. Сегодня мы все вместе это показали», — приводит её слова турецкая газета Karar. Издание назвало Эральп «турецкой Мамдани Берлина», сравнив её кампанию с кампанией мэра Нью-Йорка Зохрана Мамдани.

Сравнение появилось не только в турецкой прессе. Во время кампании «Левая партия» действительно изучала опыт Мамдани, а один из его политических консультантов приезжал в Берлин. Как и нью-йоркский политик, Эральп сделала одной из центральных тем доступность жилья и стоимость жизни.

Одно из главных предложений Эральп — усилить контроль за арендной платой и реализовать решение референдума 2021 года о передаче в общественную собственность около 220 тысяч квартир крупных жилищных компаний. На том голосовании эту идею поддержали 58% участников. Противники инициативы указывают на её высокую стоимость и возможные юридические сложности.

Эральп родилась в Мюнхене в 1981 году. Её родители — турецкие социалисты и профсоюзные активисты, покинувшие Турцию после военного переворота 1980 года. По образованию она юрист, с 2021 года является депутатом берлинской Палаты представителей и занимает должность заместителя руководителя фракции Die Linke.

Однако победа партии автоматически не делает её главой Берлина. Правящего бургомистра избирают депутаты Палаты представителей. Die Linke предстоят переговоры о формировании большинства; наиболее обсуждаемый вариант — соглашение с СДПГ и «Зелёными». Между потенциальными партнёрами при этом остаются разногласия, в частности по вопросу национализации крупных жилищных компаний.

Если Эральп удастся сформировать коалицию и получить поддержку парламента, она станет первым представителем Die Linke во главе Берлина после объединения Германии и первым правящим бургомистром города с турецкими корнями.