Турецкому певцу Ильясу Ялчынташу грозит от 10 лет тюрьмы за наркотики
Обложка © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / ilyasyalcıntas
Турецкому певцу Ильясу Ялчынташу грозит не менее десяти лет лишения свободы по обвинению в торговле наркотиками. Прокуратура Стамбула подготовила обвинительное заключение, в котором изложила результаты обысков и экспертиз. Об этом сообщает государственное агентство Anadolu.
Во время обыска в квартире артиста правоохранители обнаружили высокоточные весы, два приспособления для измельчения растительных веществ и банку с неизвестными частицами. Кроме того, следствие изучило переписку певца с несколькими контактами в телефоне, заподозрив, что сообщения могли быть связаны с незаконным оборотом наркотиков.
Сам Ялчынташ отверг обвинения и предложил объяснения найденным предметам. По его словам, весы нужны ему для контроля порций еды во время диеты, приспособления для измельчения подарил друг, а в банке находился обычный чабрец, присланный матерью.
Однако результаты экспертизы, приведённые в обвинительном заключении, оказались не в пользу исполнителя. В образцах его крови и волос специалисты обнаружили следы кокаина и метаболит тетрагидроканнабинола — вещества, содержащегося в каннабисе.
Прокуратура предъявила певцу обвинение в сбыте или предоставлении наркотических средств и потребовала назначить наказание сроком не менее десяти лет. Обвинительное заключение первоначально принял суд района Бакыркёй, но затем дело передали в 19-й суд по тяжким уголовным преступлениям Стамбула из-за территориальной подсудности.
Ялчынташ оказался в центре расследования летом 2026 года. Его дело стало частью масштабной антинаркотической кампании, в ходе которой турецкие правоохранители проверяют известных актёров, музыкантов и других представителей шоу-бизнеса. Так, Life.ru сообщал о задержании звезды турецкого сериала «Зимородок» Афры Сарачоглу по делу о наркотиках. Кроме того, силовики пришли и к актёру «Чукура» и «Великолепного века» Арасу Булуту Ийнемли.
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