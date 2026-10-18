Турецкому певцу Ильясу Ялчынташу грозит от 10 лет тюрьмы за наркотики

Турецкому певцу Ильясу Ялчынташу грозит не менее десяти лет лишения свободы по обвинению в торговле наркотиками. Прокуратура Стамбула подготовила обвинительное заключение, в котором изложила результаты обысков и экспертиз. Об этом сообщает государственное агентство Anadolu.

Во время обыска в квартире артиста правоохранители обнаружили высокоточные весы, два приспособления для измельчения растительных веществ и банку с неизвестными частицами. Кроме того, следствие изучило переписку певца с несколькими контактами в телефоне, заподозрив, что сообщения могли быть связаны с незаконным оборотом наркотиков.

Сам Ялчынташ отверг обвинения и предложил объяснения найденным предметам. По его словам, весы нужны ему для контроля порций еды во время диеты, приспособления для измельчения подарил друг, а в банке находился обычный чабрец, присланный матерью.

Однако результаты экспертизы, приведённые в обвинительном заключении, оказались не в пользу исполнителя. В образцах его крови и волос специалисты обнаружили следы кокаина и метаболит тетрагидроканнабинола — вещества, содержащегося в каннабисе.

Прокуратура предъявила певцу обвинение в сбыте или предоставлении наркотических средств и потребовала назначить наказание сроком не менее десяти лет. Обвинительное заключение первоначально принял суд района Бакыркёй, но затем дело передали в 19-й суд по тяжким уголовным преступлениям Стамбула из-за территориальной подсудности.