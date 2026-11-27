Турция станет страной-гостем юбилейного, 30-го Петербургского международного экономического форума, который пройдёт в Санкт-Петербурге с 16 по 19 июня 2027 года. Об этом сообщил вице-премьер России Александр Новак.

По словам Новака, такой статус позволит турецким компаниям представить свою продукцию, провести переговоры с российскими и зарубежными партнёрами, а также познакомиться с предложениями российских регионов. «Статус страны-гостя позволит турецким компаниям представить свою продукцию, провести переговоры с российскими и зарубежными партнёрами, познакомиться с предложениями российских регионов», — сказал вице-премьер.

Заявление прозвучало на Российско-турецком бизнес-форуме в Стамбуле, который проходит 27 ноября на полях заседания российско-турецкой межправительственной комиссии. Новак поблагодарил турецкую сторону за решение принять участие в форуме в особом статусе.

«Мы будем рады видеть турецкий бизнес в Петербурге», — добавил зампред правительства.

Юбилейный ПМЭФ станет 30-м по счёту. Форум состоится в Санкт-Петербурге с 16 по 19 июня 2027 года, организатором выступает фонд «Росконгресс». Добавим, что в прошлом году страной-гостем была Саудовская Аравия.

Ранее на юбилейный ПМЭФ-2027 пригласили делегацию Словакии. Как сообщал Life.ru, приглашение министра науки и высшего образования Валерия Фалькова прозвучало 26 октября на заседании российско-словацкой межправительственной комиссии в Москве.