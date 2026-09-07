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Регион
Опубликовано 6 сентября, 22:34

Туск назвал предателями поляков, которые радуются победе АдГ в Германии

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / paparazzza

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / paparazzza

Премьер-министр Польши Дональд Туск резко высказался о поляках, которые положительно восприняли результаты партии «Альтернатива для Германии» (АдГ) на выборах в парламент немецкой земли Саксония-Анхальт.

В публикации на платформе X Туск заявил, что радость по поводу успеха АдГ, по его мнению, могут испытывать в Польше только «идиоты или предатели». Отдельно польский премьер упомянул представителей националистической и евроскептической «Конфедерации», а также оппозиционной партии «Право и справедливость» (PiS).

Явка на выборах в Саксонии-Анхальт почти вдвое выше, чем в 2021 году
Явка на выборах в Саксонии-Анхальт почти вдвое выше, чем в 2021 году

Выборы в региональный парламент Саксонии-Анхальт прошли в воскресенье. АдГ, по предварительным результатам, получила 44,5% голосов и заняла первое место. У правящего в Германии Христианско-демократического союза (ХДС) результат значительно ниже — 18,5%. Выборы прокомментировал глава Российского фонда прямых инвестиций Кирилл Дмитриев. По его оценке, итоги голосования стали унижением для канцлера Германии Фридриха Мерца.

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Артём Гапоненко
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