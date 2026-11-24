Тянет на торты и шоколад? Врач объяснил, почему дело может быть не только в желании сладкого
Врач Скальный: Недостаток белка в рационе может усиливать желание есть сладкое
ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT (OpenAI)
Постоянное желание съесть шоколад, конфеты или торт иногда может быть связано с несбалансированным питанием, в том числе с недостаточным потреблением белка. Однако причиной тяги к сладкому бывают также стресс и устоявшиеся пищевые привычки. Об этом Life.ru рассказал кандидат медицинских наук, врач-элементолог, эксперт АНО НИИ функционального питания Андрей Скальный.
Зачастую тяга к сладкому может быть обусловлена дефицитом белка в рационе. Не получая достаточного количества белка с пищей в течение дня, человек испытывает потребность в энергии и восполняет её повышенным употреблением углеводов.
Эксперт отметил, что длительное несбалансированное питание способно негативно отражаться на самочувствии. Белок необходим для обновления тканей, поддержания состояния кожи, роста волос и ногтей. При этом регулярное употребление большого количества сладостей может сопровождаться избытком калорий в рационе и способствовать увеличению массы тела.
Скальный также обратил внимание на роль витаминов и минеральных веществ в обменных процессах. В частности, железо необходимо для нормального снабжения тканей кислородом, йод — для работы щитовидной железы, а цинк участвует во множестве ферментативных процессов.
Однако само по себе желание съесть сладкое не позволяет определить недостаток конкретного вещества. Для выявления дефицитов необходимо учитывать рацион, состояние здоровья и при необходимости результаты обследований.
Ещё одной возможной причиной тяги к сладостям врач назвал эмоциональное напряжение. Во время стресса человек нередко ищет утешение в привычной еде, особенно в шоколаде, выпечке и других сладких продуктах.
Не менее важны, по словам Скального, семейные пищевые привычки.
«Если члены семьи привыкли постоянно вечером заканчивать день поеданием тортов, печеньями или ещё чем-то сладеньким, то это формирует у человека привычку», — рассказал эксперт.
Чтобы уменьшить тягу к сладкому, специалист посоветовал прежде всего обратить внимание на рацион, обеспечить достаточное поступление белка и других питательных веществ, а также соблюдать питьевой режим. Если сильное желание есть сладкое сохраняется и сопровождается ухудшением самочувствия, стоит обсудить ситуацию с врачом.
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