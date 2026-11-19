У осуждённого за взятки бывшего главы управления Росимущества по Свердловской области Сергея Зубенко забрали недвижимость и взыскали деньги на общую сумму свыше 22,8 миллиона рублей. Кроме того, суд изменил основание его увольнения на утрату доверия. Об этом сообщили в прокуратуре региона.

В доход государства обратили квартиру и два машино-места общей стоимостью более 19,4 миллиона рублей. Дополнительно с бывшего чиновника взыскали свыше 3,4 миллиона рублей — сумму, эквивалентную стоимости автомобиля.

Как установила прокурорская проверка, с 2022 по 2025 год расходы Зубенко значительно превышали его официальные доходы. При этом дорогостоящее имущество оформлялось на близких родственниц, которые также не могли подтвердить происхождение средств на покупки.

Отдельное внимание надзорного ведомства привлекло увольнение чиновника. В декабре 2024 года он покинул пост в связи с окончанием срока служебного контракта. Однако прокуратура добилась пересмотра этого решения через суд.

Ранее Кировский районный суд Екатеринбурга признал Зубенко виновным в получении взяток в крупном и особо крупном размерах, приготовлении к получению взятки и покушении на мошенничество. Первоначально ему назначили пять лет колонии строгого режима и штраф в 50 миллионов рублей. Однако в ноябре Свердловский областной суд смягчил наказание до трёх лет заключения и сократил штраф до 30 миллионов.

Ранее Life.ru рассказывал о конфискации активов бывшего руководителя Пенсионного фонда на Ставрополье на сумму свыше 158 миллионов рублей. Проверка показала, что экс-чиновник совмещал государственную службу с предпринимательской деятельностью, скрывал доходы и оформлял дорогостоящую недвижимость на родственников. Суд удовлетворил антикоррупционный иск прокуратуры.

Похожее решение приняли в Волгограде в отношении бывшего депутата городской думы Алексея Зверева. Государству присудили недвижимость стоимостью около 500 миллионов рублей. По данным надзорного ведомства, парламентарий занимался бизнесом вопреки установленным ограничениям и использовал доверенных лиц для оформления собственности. Решение на момент публикации ещё не вступило в законную силу.