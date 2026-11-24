Сооснователь Nvidia Дженсен Хуанг рассказал совету директоров компании о большем числе внебрачных связей, чем сообщалось ранее. Признание прозвучало во время встречи в воскресенье, на которой обсуждалось его возвращение к руководству компанией. Об этом пишет The Wall Street Journal.

По информации издания, Хуанг выразил сожаление из-за своего поведения. После продолжительной беседы совет директоров единогласно проголосовал за его восстановление в должности генерального директора Nvidia. Ранее Хуанг покинул этот пост на фоне публикаций о его личной жизни.

В понедельник глава компании вернулся в офис. Перед сотрудниками он извинился за произошедшее и пообещал стать лучшим руководителем. При этом внутреннее расследование Nvidia, связанное с обстоятельствами скандала, продолжится.

Возвращение Хуанга совпало с резким ростом акций Nvidia: по итогам торгов в понедельник они подорожали более чем на 31%. На этом фоне стоимость пакета акций компании, который может принадлежать президенту США Дональду Трампу, могла увеличиться на сумму до 15 миллионов долларов, подсчитала Financial Times.

Точная сумма неизвестна: финансовые декларации Трампа содержат диапазоны владения акциями и отражают состояние портфеля только на конец сентября. По оценке издания, потенциальный прирост стоимости его пакета мог составить от 1,3 миллиона до 15 миллионов долларов — при условии, что президент сохранил эти бумаги.