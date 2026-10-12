У осуждённой по делу о сухпайках для ВС РФ нашли наличку на миллиард рублей
Эльвира Смирнова. Обложка © Telegram / Суды общей юрисдикции города Москвы
У бывшего топ-менеджера АО «Грязинский пищевой комбинат» Эльвиры Смирновой в рамках дела о поставках некачественных сухпайков для российских военных изъяли наличные в рублях, долларах и евро на крупную сумму. Об этом сообщил корреспондент РИА «Новости» из зала Басманного суда Москвы.
Во время обыска в квартире Смирновой обнаружили 159 млн рублей, 115 тыс. долларов и 32 тыс. евро. Ещё 10 млн рублей, 8,9 млн долларов и 1,4 млн евро нашли в банковской ячейке, которую арендовала фигурантка. На деньги ранее наложили арест, и суд сохранил обеспечительные меры.
В понедельник, 12 октября, Басманный суд приговорил Смирнову к четырём годам колонии общего режима. С неё также взыскали в пользу Минобороны России более 10 млрд рублей в качестве компенсации ущерба. Кроме того, суд назначил штраф в размере 1,5 млн рублей.
Напомним, дело Смирновой выделили в отдельное производство после того, как она признала вину и заключила досудебное соглашение о сотрудничестве. Следствие считает, что при исполнении контрактов с «Военторгом» стоимость сухпайков завышали за счёт использования более дешёвого сырья, а качество продукции не соответствовало условиям договоров. По версии следствия, комбинат поставлял индивидуальные рационы питания для военнослужащих, в том числе пайки для экипажей самолётов и вертолётов. Экспертиза признала фигурировавшую в деле продукцию непригодной к использованию. Защита утверждала, что некачественное питание заменили. В октябре Басманный суд также должен приступить к рассмотрению дела в отношении других фигурантов — бывших топ-менеджеров комбината Александра Михайленко и Валерия Ковалевича, а также бизнесмена Игоря Котельникова. Последний умер в СИЗО из-за проблем с сердцем, однако остался фигурантом уголовного дела.
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