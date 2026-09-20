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Опубликовано 20 сентября, 09:19

У посольства РФ в Ереване выстроилась очередь из желающих проголосовать

В Ереване уже к 9 утра образовалась очередь желающих проголосовать. Обложка © Х / օլլի

В Ереване уже к 9 утра образовалась очередь желающих проголосовать. Обложка © Х / օլլի

Очередь из желающих проголосовать на выборах депутатов Госдумы образовалась у посольства России в Ереване уже утром после открытия участка. Кадры публикует Sputnik Армения.

В Ереване уже к 9 утра образовалась очередь желающих проголосовать. Видео © Telegram / Sputnik Армения — Новости

К 09:27 по местному времени, то есть спустя менее полутора часов после начала голосования, граждане уже выстроились вдоль улицы Григора Лусаворича.

Избирательный участок № 8026 в посольстве РФ начал работу в 08:00 и будет открыт до 20:00 по местному времени. Ещё один участок для российских граждан работает в Генеральном консульстве в Гюмри.

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Ранее Life.ru сообщал, что число россиян, проголосовавших на выборах за рубежом, превысило 23 тысячи. По данным МИД РФ на 19 сентября, в голосовании вне страны приняли участие 23 378 человек, а всего для россиян организованы 333 участка в 152 государствах.

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Милена Скрипальщикова
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