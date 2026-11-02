Резиденцию президента США Дональда Трампа во Флориде прикрыли дронами-перехватчиками и средствами радиоэлектронной борьбы (РЭБ). На размещение дополнительной техники возле поместья Мар-а-Лаго обратил внимание Telegram-канал «Осведомитель», изучив опубликованные кадры.

У резиденции Трампа заметили дроны Anvil и системы РЭБ Anduril. Видео © Telegram / Осведомитель

На дороге неподалёку от резиденции заметили открытую позицию с оборудованием американской компании Anduril. По оценке авторов публикации, комплекс объединяет средства обнаружения беспилотников и генераторы радиопомех, предназначенные для нарушения каналов управления дронами.

Рядом, как утверждает канал, разместили специальный контейнер с двумя беспилотниками-перехватчиками Anvil. Эти аппараты предназначены для уничтожения небольших воздушных целей путём тарана. Anvil способен самостоятельно сближаться с обнаруженным беспилотником, а оператор получает изображение для подтверждения цели.

Противовоздушная оборона Мар-а-Лаго не ограничивается средствами борьбы с дронами. Ранее Life.ru сообщал о размещении возле резиденции зенитных комплексов AN/TWQ-1 Avenger. Они оснащены пулемётным вооружением и ракетами Stinger, предназначенными для поражения воздушных целей на небольших дистанциях.

Развёртывание дополнительной защиты подтвердили Объединённое командование аэрокосмической обороны Северной Америки (NORAD) и Северное командование ВС США. Военные сообщили, что по запросу Секретной службы возле Мар-а-Лаго установили средства ПВО и противодействия беспилотникам.

Ранее Life.ru рассказывал о перехвате гражданского самолёта возле Мар-а-Лаго. Инцидент произошёл 24 октября, когда воздушное судно нарушило временные ограничения на полёты в районе Палм-Бич. Для сопровождения самолёта американские военные подняли истребитель. После установления связи с пилотом нарушитель покинул закрытую зону.