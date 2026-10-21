У стадиона Стрельцова отозвали сертификат соответствия за 5 дней до открытия

Московское «Торпедо» не сможет провести первый официальный матч на обновлённом стадионе имени Эдуарда Стрельцова из-за приостановки сертификата Российского футбольного союза. Встречу с волгоградским «Ротором», запланированную на 23 октября, перенесли на «Арену Химки», сообщили в пресс-службе столичного клуба.

Всего за несколько дней до игры комиссия РФС изменила своё решение о допуске арены к соревнованиям. Ещё 16 октября «Торпедо» получило необходимый сертификат, однако уже 19-го его действие приостановили для проведения дополнительного обследования стадиона.

В клубе подчеркнули, что выполняют все необходимые мероприятия для возобновления допуска. Однако времени до встречи с «Ротором» практически не осталось, поэтому рисковать техническим поражением автозаводцы не стали.

«Учитывая, что до начала матча осталось ограниченное количество времени и во избежание риска присуждения технического поражения, клубом было принято решение о проведении матча с «Ротором» на «Арене Химки», — пояснили в «Торпедо».

Игра 15-го тура Первой лиги состоится 23 октября в 18:00 по московскому времени. Когда обновлённая арена сможет принять первый официальный матч, пока неизвестно.

Ранее Life.ru сообщал, что Владимир Путин 5 сентября торжественно открыл реконструированный стадион «Торпедо» имени Эдуарда Стрельцова по видеосвязи. В церемонии также участвовал мэр Москвы Сергей Собянин. После масштабной модернизации вместимость арены увеличилась примерно до 15 тысяч зрителей. Стадион получил высшую, четвёртую категорию УЕФА и первую категорию РФС. Помимо основного поля, на территории оборудовали три тренировочные площадки с искусственным покрытием.