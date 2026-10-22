«У вашего ребёнка проблема»: Мошенники подделывают голоса школьных учителей через ИИ
МВД: Мошенники подделывают голоса учителей с помощью ИИ для обмана родителей
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Мошенники начали подделывать голоса школьных учителей с помощью искусственного интеллекта, чтобы выманивать у родителей учеников деньги и коды из СМС. В МВД России предупредили, что голос афериста может практически не отличаться от настоящего преподавателя, поэтому распознать обман становится сложнее.
Как сообщает РИА «Новости» со ссылкой на материалы МВД, злоумышленники активно используют нейросети для имитации голосов классных руководителей и других педагогов. Во время звонка они представляются сотрудниками школы и под предлогом «срочной проблемы» пытаются заставить родителей перевести деньги или продиктовать коды подтверждения.
Главная опасность новой схемы заключается в высокой точности подделки. По данным ведомства, сгенерированный искусственным интеллектом голос может звучать практически идентично настоящему. В результате родители рискуют принять мошенника за знакомого преподавателя.
В полиции советуют не спешить выполнять просьбы звонящего, даже если его голос кажется хорошо знакомым. При подозрительном разговоре следует сразу положить трубку и самостоятельно связаться с классным руководителем или другим педагогом по известному номеру. Также можно уточнить у остальных родителей, поступали ли им аналогичные звонки.
Ранее Life.ru рассказывал, что мошенники научились клонировать голоса россиян с помощью нейросетей и использовать их для обмана родственников и знакомых. Кроме того, в Москве школьников предупреждали о телефонных аферистах, которые представлялись учителями и требовали сообщить коды из СМС якобы по поручению директора.