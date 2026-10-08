Убивший раненого российского военного ВСУшник рассказал о поиске закладок под Славянском

Пленный военнослужащий ВСУ Даниэль Жарков рассказал, что искал наркотические закладки в районе Славянска (ДНР). Видео с его словами предоставило Минобороны России.

«Там настолько много закладок, что ты зашёл, буквально прошёлся километр, может, даже меньше. Ну и свою закладку забрал. Это возле Славянска», — сказал Жарков.

По словам пленного, сослуживцы замечали, что он находится под воздействием запрещённых веществ, однако ничего ему не говорили.

Жарков также рассказал, что начал употреблять наркотики ещё в 11-м классе. По его словам, сначала он попал в «не очень хорошую компанию», а затем продолжил употребление во время учёбы в университете.

«В принципе, до 2023 года, с 11-го класса, всё время употреблял, только оно всё затягивалось и затягивалось», — добавил пленный военнослужащий ВСУ.

Украинские военнопленные уже рассказывали об употреблении наркотиков в подразделениях ВСУ. В сентябре 2025 года пленный Николай Гусар отмечал, что в 53-й отдельной механизированной бригаде командиры регулярно выдавали бойцам психотропные препараты, которые, по его словам, «затуманивали голову». В июле того же года другой пленный, Михаил Манило, рассказывал о большом числе военнослужащих с алкогольной и наркотической зависимостью в 156-й отдельной механизированной бригаде. А в июне российские военные сообщали, что у пленных, взятых в ходе боёв за Константиновку, находили запрещённые вещества, которые затем передавали на экспертизу.