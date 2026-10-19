Убийца медсестры в Оренбурге признала вину, но отвергла мотив корысти

В Оренбурге обвиняемая в убийстве медсестры Венеры Ю. призналась в совершении преступления, но категорически отвергла корыстный мотив. Об этом сообщает ИС «Вести». Следователи тем временем продолжают выяснять, куда исчезли деньги погибшей.

Фигуранткой громкого дела стала 53-летняя Лилия М. — коллега и знакомая убитой. Следствие считает, что именно желание завладеть деньгами Венеры стало причиной расправы. Однако сама обвиняемая с такой версией не согласна.

Ранее в ряде Telegram-каналов и каналов в MAX появилась информация о возможной наркотической зависимости фигурантки, торговле медицинскими препаратами и постановке на учёт. Как подчёркивает ГТРК «Оренбург», официального подтверждения эти сведения не получили.

Венера, работавшая медсестрой-анестезистом в отделении реанимации новорождённых областного перинатального центра, пропала 9 октября. На следующий день она не вышла на дежурство, после чего родственники и коллеги забили тревогу. К поискам женщины подключились полиция и волонтёры.

13 октября тело 47-летней медсестры обнаружили в погребе хозяйственной постройки на территории частного дома. По версии Следственного комитета, перед смертью женщина подверглась избиению, после чего её задушили фрагментом ткани, а тело спрятали. В доме также обнаружили Максютову с множественными ножевыми ранениями. Следствие полагает, что эти повреждения она нанесла себе самостоятельно.

15 октября женщине предъявили обвинение в убийстве из корыстных побуждений. На следующий день Промышленный районный суд Оренбурга провёл выездное заседание прямо в больнице и избрал ей меру пресечения в виде заключения под стражу до 11 декабря. Расследование продолжается.

Ранее Life.ru сообщал, что незадолго до исчезновения погибшая медсестра сняла в банке крупную сумму денег. По нашим данным, 47-летняя женщина около 20 лет работала в отделении реанимации новорождённых. Связаны ли снятые средства с убийством, пока неизвестно.