Убийцу из «‎Магнита» арестовали за расстрел многодетного отца на глазах у маленьких сыновей

Красноармейский районный суд Волгограда отправил под стражу до 27 ноября мужчину, обвиняемого в убийстве многодетного отца в супермаркете «‎Магнит». Об этом сообщили в объединённой пресс-службе судов Волгоградской области.

Трагедия произошла вечером 26 сентября в сетевом магазине Красноармейского района. По версии следствия, между посетителями возник конфликт, после чего один из мужчин произвёл не менее пяти выстрелов из огнестрельного оружия. Пострадавший скончался на месте. По данным МВД, у погибшего осталось пятеро детей. 32-летнего фигуранта задержали вскоре после произошедшего. Ему вменяют убийство и незаконное хранение огнестрельного оружия. Life.ru показывал кадры с признанием обвиняемого, который на допросе заявил, что признаёт вину.