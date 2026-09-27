Ситуация с бензином
Выборы — 2026
Специальная военная операция

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
Опубликовано 27 сентября, 14:54

Задержанный за убийство отца пятерых детей в Волгограде признал вину

Подозреваемый в убийстве многодетного отца в Волгограде признал вину. Видео © Telegram / Волгоградский Следком

Подозреваемый в убийстве многодетного отца в Волгограде признал вину. Видео © Telegram / Волгоградский Следком

Задержанный по делу об убийстве многодетного отца в магазине в Волгограде признал свою вину. Видео с его показаниями опубликовало следственное управление СК России по региону.

Подозреваемый в убийстве многодетного отца в Волгограде признал вину. Видео © Telegram / Волгоградский Следком

«Да, признаю [вину]», — сказал фигурант.

По словам задержанного, мужчина шёл за ним, поэтому он достал пистолет и предупредил о намерении выстрелить. Когда посетитель магазина продолжил приближаться, подозреваемый открыл огонь, а затем скрылся.

Трагедия произошла в сетевом магазине в Красноармейском районе. По данным полиции, погибший попытался успокоить ругавшихся покупателей и оказался втянут в конфликт. Мужчина скончался до приезда скорой помощи. У него осталось пятеро детей.

Стрелявшего задержали по горячим следам. Против 32-летнего фигуранта возбуждены уголовные дела об убийстве и незаконном хранении огнестрельного оружия.

Приехала и слышала выстрелы: Жена многодетного волгоградца была рядом в момент убийства
Приехала и слышала выстрелы: Жена многодетного волгоградца была рядом в момент убийства

Напомним, отец пятерых детей погиб при стрельбе в волгоградском супермаркете «Магнит» вечером 26 сентября. Стрелявший Владимир К. в торговом зале вёл себя агрессивно по отношению к другим покупателям. Погибший сделал ему замечание. У выхода Владимир открыл огонь. В момент убийства двое мальчиков находились вместе с отцом в магазине. Старший ребёнок плакал и кричал, пока держал голову мужчины.

Больше новостей о резонансных убийствах и расследованиях — в разделе «Криминал» на Life.ru.

BannerImage
Юлия Сафиулина
  • Новости
  • СК РФ
  • Криминал
  • Происшествия
  • Волгоградская область
    • Подписаться на LIFE
    Комментарий
    0
    avatar