Задержанный за убийство отца пятерых детей в Волгограде признал вину

Задержанный по делу об убийстве многодетного отца в магазине в Волгограде признал свою вину. Видео с его показаниями опубликовало следственное управление СК России по региону.

Подозреваемый в убийстве многодетного отца в Волгограде признал вину. Видео © Telegram / Волгоградский Следком

«Да, признаю [вину]», — сказал фигурант.

По словам задержанного, мужчина шёл за ним, поэтому он достал пистолет и предупредил о намерении выстрелить. Когда посетитель магазина продолжил приближаться, подозреваемый открыл огонь, а затем скрылся.

Трагедия произошла в сетевом магазине в Красноармейском районе. По данным полиции, погибший попытался успокоить ругавшихся покупателей и оказался втянут в конфликт. Мужчина скончался до приезда скорой помощи. У него осталось пятеро детей.

Стрелявшего задержали по горячим следам. Против 32-летнего фигуранта возбуждены уголовные дела об убийстве и незаконном хранении огнестрельного оружия.

Напомним, отец пятерых детей погиб при стрельбе в волгоградском супермаркете «Магнит» вечером 26 сентября. Стрелявший Владимир К. в торговом зале вёл себя агрессивно по отношению к другим покупателям. Погибший сделал ему замечание. У выхода Владимир открыл огонь. В момент убийства двое мальчиков находились вместе с отцом в магазине. Старший ребёнок плакал и кричал, пока держал голову мужчины.