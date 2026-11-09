42-летнего жителя Приморского края, обвиняемого в убийстве 16-летнего школьника в кинотеатре города Большой Камень, направили на психолого-психиатрическую экспертизу. Об этом ТАСС сообщила старший помощник руководителя регионального управления Следственного комитета Аврора Римская.

«Обвиняемый направлен на психолого-психиатрическую экспертизу», — заявила представитель ведомства.

Трагедия произошла 3 ноября в холле кинотеатра «Октябрь». По версии следствия, между 42-летним местным жителем и подростком возник конфликт, в ходе которого мужчина ударил школьника ножом в грудь. От полученного ранения юноша скончался на месте.

Следователи возбудили уголовное дело по части 1 статьи 105 УК РФ (убийство). 5 ноября суд заключил обвиняемого под стражу на два месяца. Ранее сообщалось, что в момент происшествия мужчина находился в состоянии алкогольного опьянения.

Назначенная экспертиза должна помочь следствию оценить психическое состояние обвиняемого. О её результатах пока не сообщалось.

Ранее Life.ru сообщал об аресте мужчины, обвиняемого в убийстве школьника в приморском кинотеатре. Тогда следователи уже назначили комплекс судебных экспертиз, включая психолого-психиатрическую.