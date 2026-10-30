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Регион
Опубликовано 30 октября, 16:28

Учительница 16 лет сидела на больничном и получила зарплату на десятки миллионов рублей

В ФРГ учительница 16 лет была на больничном с полной зарплатой и попала под суд

ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT (OpenAI)

ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT (OpenAI)

В Германии прокуратура предъявила обвинение 62-летней преподавательнице, которая с 2009 года не выходила на работу, продолжая получать зарплату. По версии следствия, только за четыре года ей незаконно выплатили более €248 тысяч (более 22 млн рублей). Об этом сообщает Daily Mail со ссылкой на прокуратуру Дуйсбурга.

Обвинение охватывает период с марта 2021-го по март 2025 года. За это время педагог профессионального колледжа в Везеле, как считают следователи, предоставила 10 справок о нетрудоспособности, хотя знала, что может преподавать. Более ранние возможные нарушения не вошли в дело из-за истечения срока давности.

Отдельные претензии возникли к документам для её увлечения дайвингом. По версии прокуратуры, женщина сама изготовила две справки о допуске к погружениям от имени несуществующего врачa. При этом подозрения, что во время больничного она занималась другой профессиональной деятельностью, следствие не подтвердило.

Расследование началось после повторной проверки личного дела преподавательницы региональными властями. В марте 2026 года следователи обыскали её жильё. Всего женщине вменяют 11 эпизодов мошенничества при особо отягчающих обстоятельствах и два эпизода подделки документов. По данным прокуратуры, обвиняемая пока не высказалась по существу претензий. Решение об открытии судебного разбирательства предстоит принять земельному суду Дуйсбурга.

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Больше новостей о расследованиях, мошенничестве и судебных делах — в разделе «Криминал» на Life.ru.

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Татьяна Миссуми
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