Учительница 16 лет сидела на больничном и получила зарплату на десятки миллионов рублей

В Германии прокуратура предъявила обвинение 62-летней преподавательнице, которая с 2009 года не выходила на работу, продолжая получать зарплату. По версии следствия, только за четыре года ей незаконно выплатили более €248 тысяч (более 22 млн рублей). Об этом сообщает Daily Mail со ссылкой на прокуратуру Дуйсбурга.

Обвинение охватывает период с марта 2021-го по март 2025 года. За это время педагог профессионального колледжа в Везеле, как считают следователи, предоставила 10 справок о нетрудоспособности, хотя знала, что может преподавать. Более ранние возможные нарушения не вошли в дело из-за истечения срока давности.

Отдельные претензии возникли к документам для её увлечения дайвингом. По версии прокуратуры, женщина сама изготовила две справки о допуске к погружениям от имени несуществующего врачa. При этом подозрения, что во время больничного она занималась другой профессиональной деятельностью, следствие не подтвердило.

Расследование началось после повторной проверки личного дела преподавательницы региональными властями. В марте 2026 года следователи обыскали её жильё. Всего женщине вменяют 11 эпизодов мошенничества при особо отягчающих обстоятельствах и два эпизода подделки документов. По данным прокуратуры, обвиняемая пока не высказалась по существу претензий. Решение об открытии судебного разбирательства предстоит принять земельному суду Дуйсбурга.

Ранее Life.ru рассказывал, что учитель престижной женской школы-интерната Moreton Hall в Великобритании лишился работы после того, как ученицы случайно увидели историю его поиска на YouTube. Джеймс Хиндсон собирался найти для занятия материал о мировой торговле и открыл поисковую строку видеохостинга на большом экране. Вместе с ней перед классом появились предыдущие запросы, связанные с его аккаунтом. Школьницы заметили среди них поисковые фразы сексуального характера, связанные с подростками, и пожаловались администрации.