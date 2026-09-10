Депутат Госдумы Андрей Луговой заявил, что готовившаяся в Москве провокация украинских спецслужб против британских дипломатов не стала неожиданностью. Так он прокомментировал задержание бывшего сотрудника охраны посольства Великобритании в РФ за сбор данных о дипмиссии для СБУ.

По словам Лугового, украинские спецслужбы, по его оценке, могут использовать различные провокации для попытки расширить круг участников конфликта.

«Украинцы, украинские спецслужбы — это террористический режим, большие мастера на различного рода провокации. И поэтому, конечно, надо было ожидать от украинских спецслужб, самого Владимира Зеленского, подготовку к какой-либо провокации не против нас, против Британии», — заявил депутат в видео ФСБ.

Он отметил, что возможной целью таких действий могли стать сотрудники британских дипломатических представительств, а местом проведения провокации — Москва. Луговой также призвал нового премьер-министра Великобритании Энди Бёрнема учитывать риски сотрудничества с Киевом и заявил, что Лондону следует внимательнее относиться к действиям украинских спецслужб. Соединённому королевству следует ждать от Киева, что «удар будет нанесён», предупреждает он.

«Главная задача киевского режима — продлить конфликт и втянуть в него другие страны, в том числе Великобританию», — сказал депутат.

Ранее сегодня ФСБ сообщила о задержании бывшего сотрудника охраны британского посольства в Москве. По версии ведомства, он собирал сведения о британских дипломатах по заданию украинского блогера Дмитрия Карпенко (Апостол Дмитрий). В спецслужбе заявили, что эти данные могли использоваться для подготовки провокации против представителей британской дипмиссии.