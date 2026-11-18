Документы УЕФА подтвердили недопуск сборной России к отборочному турниру чемпионата Европы 2028 года. Национальная команда отсутствует в списке участников жеребьёвки.

В приложении к циркулярному письму генерального секретаря УЕФА Теодора Теодоридиса перечислены 54 национальные сборные, распределённые по пяти корзинам. России среди них нет. Таким образом, действующее отстранение команды распространяется и на предстоящий отборочный цикл.

Жеребьёвка состоится 6 декабря в Белфасте, Северная Ирландия. По её итогам сформируют 12 групп: шесть по четыре команды и ещё шесть по пять. Отборочные встречи пройдут с марта по ноябрь 2027 года.

Путёвки на Евро напрямую получат победители всех 12 групп и восемь лучших сборных, занявших вторые места. Остальные команды смогут побороться за выход на турнир через стыковые матчи.

При жеребьёвке также будут действовать ограничения УЕФА. В одну группу не смогут попасть Армения и Азербайджан, Белоруссия и Украина, Гибралтар и Испания, а также Косово с Сербией или Боснией и Герцеговиной.

Российские сборные и клубы отстранены от международных соревнований под эгидой ФИФА и УЕФА с февраля 2022 года. С тех пор национальная команда выступает исключительно в товарищеских матчах. Нового отдельного решения о дисквалификации в опубликованных материалах не приводится.

Сам чемпионат Европы пройдёт с 9 июня по 9 июля 2028 года в Великобритании и Ирландии. Финальную встречу примет лондонский стадион «Уэмбли».

Ранее Life.ru подвёл итоги выступлений сборной России в 2026 году. Национальная команда провела десять товарищеских встреч, одержав семь побед, дважды сыграв вничью и потерпев одно поражение.