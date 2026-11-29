«Угроза для жизни»: Электрик объяснил, почему опасно принимать душ во время работы стиралки
Электрик Шишкин: Принимать душ во время работы стиральной машины опасно
ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT (OpenAI)
Если в ванной нет заземления и защиты от утечки тока, принимать душ при работающей стиральной машине может быть опасно для жизни, предупредил электрик Евгений Шишкин. По его словам, особенно это касается домов советской постройки, где проводку часто прокладывали без отдельного защитного проводника.
«Из-за неисправности стиральной машины электричество может попасть на корпус, и при отсутствии защиты это создаёт угрозу для жизни», — пояснил специалист в беседе с «Лентой.ру».
В душе риск выше из-за влажности. Мокрая кожа легче проводит ток, а во время мытья человек может одновременно касаться воды и металлических предметов. Помимо заземления, в ванной нужно исправное устройство защитного отключения (УЗО). При утечке тока оно отключает питание, заключил эксперт.
Ранее россиянам объяснили, как вовремя заметить протечку в ванной и не затопить соседей. Хотя бы раз в месяц стоит заглядывать под раковину и ванну, проверять краны и места соединения шлангов. На течь могут указать капли на стыках, следы ржавчины или влажное пятно на полу.