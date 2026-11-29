Если в ванной нет заземления и защиты от утечки тока, принимать душ при работающей стиральной машине может быть опасно для жизни, предупредил электрик Евгений Шишкин. По его словам, особенно это касается домов советской постройки, где проводку часто прокладывали без отдельного защитного проводника.

«Из-за неисправности стиральной машины электричество может попасть на корпус, и при отсутствии защиты это создаёт угрозу для жизни», — пояснил специалист в беседе с «Лентой.ру».

В душе риск выше из-за влажности. Мокрая кожа легче проводит ток, а во время мытья человек может одновременно касаться воды и металлических предметов. Помимо заземления, в ванной нужно исправное устройство защитного отключения (УЗО). При утечке тока оно отключает питание, заключил эксперт.