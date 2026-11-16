Угроза взрыва в МГИК не подтвердилась, вуз возобновит работу 17 ноября
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Сообщение о взрывном устройстве в Московском государственном институте культуры (МГИК), из-за которого эвакуировали людей и сорвался концерт Николая Баскова, оказалось ложным. Об этом сообщила пресс-служба учебного заведения по итогам проверки здания.
«Проверка, проведённая в связи с поступившим сообщением об угрозе безопасности в здании института, завершена — информация не подтвердилась, угрозы жизни и здоровью студентов и сотрудников нет. Завтра институт возобновляет работу в штатном режиме», — говорится в заявлении вуза.
Эвакуацию объявили 16 ноября после сообщения о возможном минировании. Студентов, преподавателей и гостей попросили покинуть помещения, а на место прибыли специалисты уполномоченных служб. Инцидент произошёл незадолго до начала выступления Николая Баскова в учебно-творческом центре МГИК. Концерт должен был состояться с участием студентов института, однако из-за экстренной проверки мероприятие пришлось отменить.
Напомним, что 12 ноября в МГИК также проходила эвакуация из-за ложного сообщения о минировании. Тогда специалисты обследовали здание, но взрывчатки и других опасных предметов не обнаружили. После проверки институт вернулся к штатной работе. В октябре учебное заведение также дважды эвакуировали из-за сообщений об угрозе, однако оба раза тревога оказалась ложной.