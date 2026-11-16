Сообщение о взрывном устройстве в Московском государственном институте культуры (МГИК), из-за которого эвакуировали людей и сорвался концерт Николая Баскова, оказалось ложным. Об этом сообщила пресс-служба учебного заведения по итогам проверки здания.

«Проверка, проведённая в связи с поступившим сообщением об угрозе безопасности в здании института, завершена — информация не подтвердилась, угрозы жизни и здоровью студентов и сотрудников нет. Завтра институт возобновляет работу в штатном режиме», — говорится в заявлении вуза.