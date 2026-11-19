Уиткофф и Кушнер присоединились к переговорам по Украине в Берлине
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Представители Дональда Трампа присоединились к переговорам по Украине в Берлине. Участие Стива Уиткоффа и Джареда Кушнера во встрече европейских лидеров подтвердило агентство Reuters.
Консультации проходят 19 ноября в рамках заседания «коалиции желающих». В германской столице собрались руководители Германии, Франции, Великобритании, Польши и Италии, а также генеральный секретарь НАТО Марк Рютте. К обсуждению присоединился Владимир Зеленский, который рассчитывает узнать подробности переговоров американского президента с лидерами России и Китая.
Вашингтон намерен согласовать с Киевом и европейскими партнёрами основные условия возможного мирного соглашения. Среди других задач — подготовка следующего раунда многосторонних консультаций и обсуждение гарантий безопасности после завершения боевых действий. Также стороны рассмотрят дальнейшую роль европейских государств в урегулировании конфликта.
Ранее Life.ru сообщал, что 19 ноября Владимир Путин и Дональд Трамп провели отдельную встречу в китайском Шэньчжэне. Основное внимание президенты уделили урегулированию украинского конфликта, рассказал помощник российского лидера Юрий Ушаков. Разговор продолжался около 35–40 минут, совместных заявлений после его завершения не последовало. Помимо мирного процесса, стороны затронули состояние двусторонних отношений и подготовку к саммиту с Си Цзиньпином. В тот же день Зеленский прибыл в Германию и обозначил приоритеты предстоящих консультаций. Среди них оказались усиление противовоздушной обороны, поддержка энергетики и финансовая помощь.