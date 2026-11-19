Представители Дональда Трампа присоединились к переговорам по Украине в Берлине. Участие Стива Уиткоффа и Джареда Кушнера во встрече европейских лидеров подтвердило агентство Reuters.

Консультации проходят 19 ноября в рамках заседания «коалиции желающих». В германской столице собрались руководители Германии, Франции, Великобритании, Польши и Италии, а также генеральный секретарь НАТО Марк Рютте. К обсуждению присоединился Владимир Зеленский, который рассчитывает узнать подробности переговоров американского президента с лидерами России и Китая.

Вашингтон намерен согласовать с Киевом и европейскими партнёрами основные условия возможного мирного соглашения. Среди других задач — подготовка следующего раунда многосторонних консультаций и обсуждение гарантий безопасности после завершения боевых действий. Также стороны рассмотрят дальнейшую роль европейских государств в урегулировании конфликта.