Спецпосланники президента США Стив Уиткофф и Джаред Кушнер намерены встретиться с главой Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ), спецпредставителем президента РФ Кириллом Дмитриевым перед переговорами в Кремле. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на источники, знакомые с подготовкой визита американской делегации.

Предполагается, что разговор с Дмитриевым состоится до встречи американских представителей с президентом России Владимиром Путиным. Глава РФПИ уже неоднократно участвовал в контактах Москвы и Вашингтона, в том числе по вопросам экономического сотрудничества и украинского урегулирования.

Переговоры Путина с Уиткоффом и Кушнером запланированы на первую половину дня 12 ноября. Об этом сообщил помощник российского президента Юрий Ушаков. Американские представители намерены обсудить с главой государства итоги недавних консультаций и дальнейшие шаги по урегулированию конфликта.

Новый этап дипломатических контактов следует за трёхсторонними переговорами России, США и Украины, которые проходили 10–11 ноября в Абу-Даби. Российскую делегацию возглавлял помощник президента Владимир Мединский, украинскую — Рустем Умеров. Американскую сторону представляли Уиткофф и Кушнер.

По итогам встречи стороны договорились продолжить диалог, однако разногласия по ряду ключевых вопросов сохранились. Как сообщал Life.ru, Владимир Мединский признал, что Россия и США нашли взаимопонимание не по всем темам. В ходе консультаций обсуждались гарантии безопасности, гуманитарные вопросы и условия урегулирования украинского конфликта.

После визита в Москву Уиткофф и Кушнер также планируют отправиться в Дублин для встречи с Владимиром Зеленским. Таким образом, американские посредники намерены продолжить обсуждение предложений, выработанных во время переговоров в ОАЭ, непосредственно с руководством обеих стран.

Перед встречей в Кремле американские переговорщики намерены провести отдельные контакты с Кириллом Дмитриевым. Основную повестку переговоров Путина с Уиткоффом и Кушнером Life.ru разбирает в специальном материале.