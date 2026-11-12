Предстоящий обмен военнопленными между Россией и Украиной свидетельствует о продвижении в урегулировании конфликта. Об этом спецпосланник президента США Стив Уиткофф заявил на встрече с российским лидером Владимиром Путиным в Кремле.

Американский переговорщик положительно оценил итоги консультаций в Абу-Даби, состоявшихся 10–11 ноября. По словам Уиткоффа, российская и украинская делегации работали эффективно, а сами переговоры прошли в благоприятной атмосфере.

Главным практическим результатом двухдневной встречи стала принципиальная договорённость Москвы и Киева о масштабном обмене пленными. При этом окончательное количество участников и дата проведения процедуры пока не согласованы.

Несмотря на положительные оценки гуманитарных договорённостей, по ключевым политическим вопросам между Москвой и Киевом сохраняются разногласия. Российская делегация во главе с Владимиром Мединским ранее отмечала, что по некоторым вопросам удалось найти взаимопонимание, но обсуждение остальных необходимо продолжить.

Ранее Life.ru сообщал, что в Генштабе России назвали предварительные сроки масштабного обмена пленными с Украиной. Александр Зорин допустил, что процедура займёт две-три недели после согласования всех необходимых деталей.

Предыдущий обмен военнопленными между Россией и Украиной состоялся 23 октября. Тогда стороны провели обмен по формуле «270 на 270»: на родину вернулись 270 российских военнослужащих, столько же украинских военных передали Киеву.