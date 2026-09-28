Украина может ударить по российским объектам телевещания, предупредил военкор

Украина может ответить на поражение своей телевизионной инфраструктуры ударами по российским центрам вещания. Такой сценарий в беседе с «Газетой.ru» допустил военкор Андрей Филатов. По его словам, в новых регионах противник «начал лупить по любой попытке восстановить наше телевещание».

Значение атак на коммуникационную инфраструктуру эксперт связал также с влиянием телевидения на настроения украинцев. По его мнению, прекращение вещания на полгода или год могло бы резко сократить число людей, стремящихся к независимости от России.

«Они поймут всю экономическую несостоятельность украинского государства вне российского контура», — отметил специалист.

Ранее Минобороны России сообщило о поражении киевских дата-центров «Киевстара» и «Омега Телеком». По данным ведомства, эти объекты обеспечивали ВСУ мобильной связью и высокоскоростным интернетом, а также использовались для хранения баз данных.