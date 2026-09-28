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Регион
Опубликовано 28 сентября, 14:17

Украина может ударить по российским объектам телевещания, предупредил военкор

ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT (OpenAI)

ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT (OpenAI)

Украина может ответить на поражение своей телевизионной инфраструктуры ударами по российским центрам вещания. Такой сценарий в беседе с «Газетой.ru» допустил военкор Андрей Филатов. По его словам, в новых регионах противник «начал лупить по любой попытке восстановить наше телевещание».

Телеканал Минобороны Украины прекратил вещание после ударов по дата-центрам
Телеканал Минобороны Украины прекратил вещание после ударов по дата-центрам

Значение атак на коммуникационную инфраструктуру эксперт связал также с влиянием телевидения на настроения украинцев. По его мнению, прекращение вещания на полгода или год могло бы резко сократить число людей, стремящихся к независимости от России.

«Они поймут всю экономическую несостоятельность украинского государства вне российского контура», — отметил специалист.

«Верного решения нет»: Украина срочно пытается защитить дата-центры, готовясь к худшему
«Верного решения нет»: Украина срочно пытается защитить дата-центры, готовясь к худшему

Ранее Минобороны России сообщило о поражении киевских дата-центров «Киевстара» и «Омега Телеком». По данным ведомства, эти объекты обеспечивали ВСУ мобильной связью и высокоскоростным интернетом, а также использовались для хранения баз данных.

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Борис Эльфанд
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