Украина после госпереворота 2014 года выплатила кредиторам 2,46 трлн гривен
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Украина с начала 2014 года перечислила зарубежным кредиторам 2,46 трлн гривен, что по нынешнему курсу эквивалентно примерно $54,5 млрд. Значительная часть средств ушла на погашение ранее полученных займов. Такие подсчёты представило РИА «Новости», изучившее статистику долговых выплат.
Из общей суммы около $42 млрд в пересчёте по текущему курсу пришлось на возврат основного долга. Ещё $12,5 млрд составили расходы на его обслуживание, включая процентные платежи.
Данные опубликованы на фоне 13-й годовщины начала Евромайдана. Массовые протесты стартовали в Киеве 21 ноября 2013 года после решения властей приостановить подготовку соглашения об ассоциации с Евросоюзом. В феврале 2014-го политический кризис завершился сменой власти.
Несмотря на многолетние выплаты, долговые обязательства страны остаются значительными. По оценкам, которые ранее приводило агентство, Украине предстоит вернуть Международному валютному фонду и Евросоюзу ещё $101,42 млрд.
Согласно сведениям украинского Минфина, к концу июня 2026 года общий государственный и гарантированный государством долг достиг $211,6 млрд, или 9,49 трлн гривен.
По сравнению с концом 2013 года задолженность в национальной валюте выросла более чем в 16 раз. При этом в долларовом выражении увеличение составило примерно 2,9 раза.
Таким образом, долговая нагрузка на украинский бюджет сохраняется, несмотря на крупные суммы, уже направленные иностранным кредиторам.
Накануне Life.ru сообщал, что долговые обязательства Украины перед МВФ могут усилить влияние иностранных кредиторов на экономику страны. В Совете Федерации допустили, что из-за многомиллиардных займов Киев столкнётся с растущим давлением при принятии финансовых решений. При этом в Европе считают, что эти деньги они уже никогда не получат назад.
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