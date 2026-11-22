Украина с начала 2014 года перечислила зарубежным кредиторам 2,46 трлн гривен, что по нынешнему курсу эквивалентно примерно $54,5 млрд. Значительная часть средств ушла на погашение ранее полученных займов. Такие подсчёты представило РИА «Новости», изучившее статистику долговых выплат.

Из общей суммы около $42 млрд в пересчёте по текущему курсу пришлось на возврат основного долга. Ещё $12,5 млрд составили расходы на его обслуживание, включая процентные платежи.

Данные опубликованы на фоне 13-й годовщины начала Евромайдана. Массовые протесты стартовали в Киеве 21 ноября 2013 года после решения властей приостановить подготовку соглашения об ассоциации с Евросоюзом. В феврале 2014-го политический кризис завершился сменой власти.

Несмотря на многолетние выплаты, долговые обязательства страны остаются значительными. По оценкам, которые ранее приводило агентство, Украине предстоит вернуть Международному валютному фонду и Евросоюзу ещё $101,42 млрд.

Согласно сведениям украинского Минфина, к концу июня 2026 года общий государственный и гарантированный государством долг достиг $211,6 млрд, или 9,49 трлн гривен.

По сравнению с концом 2013 года задолженность в национальной валюте выросла более чем в 16 раз. При этом в долларовом выражении увеличение составило примерно 2,9 раза.

Таким образом, долговая нагрузка на украинский бюджет сохраняется, несмотря на крупные суммы, уже направленные иностранным кредиторам.