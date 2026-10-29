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Опубликовано 29 октября, 18:59

«Украина привыкла получать задаром»: Почему Испания и Португалия не помогут Киеву

Сенатор Джабаров: Испания и Португалия вряд ли будут производить оружие для ВСУ

Обложка © ТАСС / Efrem Lukatsky

Обложка © ТАСС / Efrem Lukatsky

Сенатор Владимир Джабаров считает, что сотрудничество Испании и Португалии с Киевом в военной сфере вряд ли пойдёт дальше деклараций. По его мнению, у Мадрида и Лиссабона достаточно собственных проблем, а вопрос финансирования таких проектов остаётся открытым.

По словам сенатора, Португалия — одна из беднейших стран Европы, и непонятно, кто будет оплачивать производство оружия. Он напомнил, что Украина привыкла получать помощь безвозмездно.

«О каком производстве оружия может идти речь? А кто будет его оплачивать?» — приводит NEWS.ru слова Джабарова. Он также отметил, что Испания сталкивается с серьёзными внутренними трудностями.

Вместо оружейных инициатив сенатор посоветовал Мадриду и Лиссабону заняться решением своих проблем. По его мнению, власти должны работать в интересах собственных граждан, а не Киева.

Джабаров выразил сомнение, что подобные проекты получат развитие. Он считает, что дальше заявлений дело не пойдёт.

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Напомним, ранее глава движения «Другая Украина» Виктор Медведчук заявил о совместной разработке оружия Украиной, Испанией и Португалией. По его словам, речь идёт о разработках в области ракетных технологий, ударных беспилотников, систем наведения и других видов вооружения, которые могут применяться для атак на российскую территорию.

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Дарья Нарыкова
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