«Украина привыкла получать задаром»: Почему Испания и Португалия не помогут Киеву
Сенатор Джабаров: Испания и Португалия вряд ли будут производить оружие для ВСУ
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Сенатор Владимир Джабаров считает, что сотрудничество Испании и Португалии с Киевом в военной сфере вряд ли пойдёт дальше деклараций. По его мнению, у Мадрида и Лиссабона достаточно собственных проблем, а вопрос финансирования таких проектов остаётся открытым.
По словам сенатора, Португалия — одна из беднейших стран Европы, и непонятно, кто будет оплачивать производство оружия. Он напомнил, что Украина привыкла получать помощь безвозмездно.
«О каком производстве оружия может идти речь? А кто будет его оплачивать?» — приводит NEWS.ru слова Джабарова. Он также отметил, что Испания сталкивается с серьёзными внутренними трудностями.
Вместо оружейных инициатив сенатор посоветовал Мадриду и Лиссабону заняться решением своих проблем. По его мнению, власти должны работать в интересах собственных граждан, а не Киева.
Джабаров выразил сомнение, что подобные проекты получат развитие. Он считает, что дальше заявлений дело не пойдёт.
Напомним, ранее глава движения «Другая Украина» Виктор Медведчук заявил о совместной разработке оружия Украиной, Испанией и Португалией. По его словам, речь идёт о разработках в области ракетных технологий, ударных беспилотников, систем наведения и других видов вооружения, которые могут применяться для атак на российскую территорию.