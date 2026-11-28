Ещё 17 несовершеннолетних в возрасте от пяти до 17 лет пополнили список украинского сайта «Миротворец»*. Об этом свидетельствуют данные ресурса.

В качестве основания для внесения детей в базу на сайте указали их предполагаемый вывоз на территорию России. Таким образом, в перечень попали сразу несколько несовершеннолетних разных возрастов.

Накануне Life.ru сообщал о новой волне публикаций персональных данных несовершеннолетних на «Миротворце»*. Утром 27 ноября стало известно о включении в базу восьми детей в возрасте от девяти до 16 лет, а позднее там появились анкеты ещё шестерых подростков от 11 до 17 лет. Авторы ресурса в обоих случаях объяснили публикацию данных предполагаемым вывозом несовершеннолетних в Россию.

Случаи включения несовершеннолетних в базу «Миротворца»* происходят регулярно. В конце октября 2026 года Life.ru сообщал, что Россия призвала ООН добиться удаления с украинского ресурса персональных анкет детей. Нередко Киев указывает, что они угрожают территориальной целостности Украины.

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