Украинская «Новая почта» заявила о создании собственной ПВО

Украинская логистическая компания «Новая почта» создала собственную систему противовоздушной обороны, на счету которой, как утверждается, уже есть сбитые российские беспилотники. Об этом сообщает «Интерфакс-Украина» со ссылкой на заявление совладельца компании Вячеслава Климова на Киевском международном экономическом форуме.

Предприниматель рассказал, что «Новая почта» стала одной из немногих частных компаний Украины, реализовавших подобный проект. По его утверждению, корпоративная система ПВО уже успешно перехватывала ударные беспилотники типа «Шахед».

Климов считает, что украинский бизнес должен активнее развивать собственные средства противовоздушной обороны и брать на себя часть задач, которые прежде считались исключительно государственной ответственностью.

Кроме того, компания организовала самостоятельное тушение пожаров на своих объектах. По словам Климова, сотрудники «Новой почты» ликвидируют значительную часть возгораний после атак, не дожидаясь приезда государственных спасательных служб.